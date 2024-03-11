Армянская пропаганда продолжает демонстрировать бессильную злобу и ущербность мышления в отношении Азербайджана. Так, на сайте panorama.am была опубликована статейка под названием «Азербайджан продолжает процесс деарменизации Степанакерта».

В этой писанине редакция возмущается фактом сноса здания «парламента» карабахских сепаратистов.

По ее мнению, расположенное в центре Ханкенди здание «парламента» сепаратистов «было одним из символов политической идентичности Республики Арцах, посему неслучайно, что после оккупации города азербайджанская сторона снесла его». Тем самым, полагает редакция panorama.am, Азербайджан продолжает «деарменизацию Степанакерта, уничтожение символов идентичности и независимости Арцаха».

Вышеприведенное утверждение смехотворно по своей сути, так как властям Азербайджана не нужно спрашивать чье-либо разрешение на осуществление каких-либо работ на своей суверенной территории. Захотели снести здание «парламента» сепаратистов и сделали это. Нечего было строить на азербайджанской земле планы на будущее, а тем более здания, которые символизируют 30-летнюю оккупацию территорий Азербайджана. К тому же это здание, построенное в 2003-2007 годах, не представляет собой никакой культурной ценности и не является историческим памятником. Также как и снесенное здание «Союза воинов-освободителей Арцаха», сданное в эксплуатацию в 2014 году.

В писанине также приводится реакция платформы «Мониторинг культурного наследия Арцаха», которая апеллирует к международному праву. К примеру, приводит пункт из восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда, которым «запрещается умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями».

То есть армянская пропаганда относит законные действия Азербайджана на своей суверенной территории к «военным преступлениям», хотя ей стоит вспомнить действия ВС Армении в ходе 44-дневной войны. В период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года ВС Армении выпустили около 30 тысяч снарядов и 227 ракет по районам и городам, где проживает мирное население Азербайджана. Армянская армия совершала ракетные обстрелы Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Габалы и других населенных пунктов, тем самым совершив военные преступления и преступления против человечности.

За этот период в результате обстрела были убиты 93 мирных жителя, среди которых 12 детей и 27 женщин, 407 человек, включая 50 малолетних и 101 женщину, получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, армянская пропаганда апеллирует к Декларации ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия и рекомендующей охрану культурного наследия.

О результатах армянской агрессии против Азербайджана и совершаемом на протяжении 30 лет вандализме в отношении культурного наследия азербайджанского народа в Карабахском регионе говорилось с международных трибун неоднократно. Находящиеся в Карабахе тысячи культурных объектов, включая мечети, храмы, мавзолеи, музеи, картинные галереи, археологические памятники, библиотеки и театры, были разграблены и уничтожены. Кроме того, оригинальные архитектурные особенности многих культурных и религиозных объектов были сознательно и целенаправленно изменены в целях отрицания и искажения азербайджанской истории, культуры и этнической идентичности.

Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 65 были разрушены и две — серьезно повреждены. На ранее оккупированных территориях подверглись вандализму 900 кладбищ. Азербайджан также зафиксировал уничтожение миллионов книг и редких рукописей, хищение тысяч исторически значимых музейных экспонатов и ценных артефактов, обнаруженных в ходе незаконных археологических раскопок на этих территориях.

Эти факты отражают поистине чудовищный масштаб и характер фальсификации истории и уничтожения азербайджанского культурного наследия во время армянской оккупации Карабахского региона Азербайджана. Таким образом Армения, стремящаяся представить себя международной общественности цивилизованным государством, учинила культурный геноцид в полном смысле этого слова против историко-культурного наследия азербайджанского народа.

По этой причине говорить о принципах, отраженных в Декларации ЮНЕСКО, со стороны Армении кощунственно и лицемерно. Не говоря уже о девятой статье Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, запрещающей любые акты уничтожения культурных ценностей на территориях, находящихся под контролем врага.

Здания «парламента» и «Союза воинов-освободителей», которые были оккупантами азербайджанских земель и военными преступниками, никак не могут считаться культурными ценностями. Власти Азербайджана имеют полное право уничтожать символы карабахского сепаратизма также, как и наводить конституционный порядок на своей суверенной территории. И никто нам здесь не указ!