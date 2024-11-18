Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Ватикан, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В сообщении говорится, что в рамках поездки Пашинян встретится с папой римским Франциском.

В 2023 году посланник папы римского Франциска в Армении, архиепископ Жозе Авелино Бетанкур вручил Пашиняну орден кавалера Большого креста папы Пия IX — одну из высших наград Святого престола.

Пашиняна наградили «за вклад в укрепление связей между Арменией и Святым престолом». Премьер-министр тогда отметил, что его страна заинтересована в последовательном развитии связей с Ватиканом. (РБК)