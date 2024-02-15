Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе пражских договоренностей и подтверждает свою готовность к этому.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян в ответ на заявление МИД Азербайджана относительно выступления премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства 15 февраля.

«Напоминаем, что 6 октября 2022 года в Праге Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации 1991 г. они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и что эта декларация станет политической основой процесса демаркации», – отметила Бадалян.

По ее словам, Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждает свою готовность к этому.