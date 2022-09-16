События недавних дней на границе Азербайджана и Армении, свидетелями которых стал весь мир, вызывают массу вопросов об их причинах. Кому и зачем были нужны эти жертвы, которые понесли азербайджанский и армянский народы? Кто стоял за этой бойней, чьим интересам она отвечает?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Если между двумя враждующими государствами находятся окопы, в которых сидят солдаты, то рано или поздно произойдут столкновения. Они могут носить локальный характер, а могут перерасти в полномасштабный конфликт с применением всех находящихся в наличии вооружений. В целом это известное правило, которое, между тем, не исключает, конечно же, провокаций со стороны одного из враждующих государств. Обычно в таком случае оценивают возможные последствия, и здесь мне видится, рассчитывать Еревану на дивиденды не приходится.

Конечно, можно предположить, что расчет был построен на вовлечение в конфликт московитов, но против этой версии говорят предыдущие подобные усилия, закончившиеся полным провалом. Причем они происходили до 24 февраля, когда у Московии еще были необходимые силы и средства в регионе, а московитская мягкая сила легко решала возникшие проблемы. Сейчас рассчитывать на вовлеченность Кремля представляется крайне неразумным.

Расчет на затягивание процесса урегулирования путем переинтерпретации пунктов Трехстороннего соглашения с параллельным поиском новых международных институтов — собственно то, чем занималась Армения все это время, — тоже реализовать не удалось ввиду наступательной стратегии Азербайджана. Выходит, что ничего принципиально нового в этих условиях Армения достичь не смогла.

Сложно оценить степень вовлеченности внешних игроков в процесс принятия решений в Ереване, в первую очередь Спюрка – армянской диаспоры, но по косвенным признакам видно, что ее активность достаточно велика, по крайней мере на символическом уровне. Здесь собственно и возникает ощущение, что истоки нынешнего напряжения следует искать в этом направлении.

Доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая:

— Я думаю, что провокация, которая была проведена со стороны Армении, организована Москвой. Потому что для российского руководства после катастрофического поражения под Харьковом нужна молниеносная победа. Где-нибудь. Без разницы – в Центральной Азии, на Кавказе, или на Ближнем Востоке. Я думаю, что как раз в этом контексте вопрос Нагорного Карабаха подходит под интересы лично Путина. И если, условно говоря, для них стало бы возможно вовлечь каким-либо образом Азербайджан в военную провокацию, а затем Россия как-то применила бы силу, то стало бы возможно говорить, что Москва одержала маленькую, но победу в войне на Кавказе. В противовес тем поражениям, которые она получила в Украине.

То есть, для таких крупных стран как США и Россия такие победы нужны как воздух. Тем более, для режима Путина. Я бы сказал, такая условно доминирующая победа для него очень важна. Была бы очень кстати.

Я думаю, не зря сразу после этих столкновений, когда армянская сторона провела провокации против азербайджанских вооруженных сил, на 102-й военной базе России в Армении был объявлен режим полной боевой готовности. То есть, фактически была приведена в готовность та коалиционная российско-армянская группировка, которая была создана еще в 2017 году. Это примерно 9 тысяч штыков. Так что, налицо такой факт. Так я могу объяснить данные провокации с армянской и российской стороны.