В общественных местах выявлены больные коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля задержали в общественных местах девять активных больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

С ними провели разъяснительную беседу и вернули больных домой с соблюдением медицинских процедур, а также проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

«Еще раз просим граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — заявили в министерстве.

| 2021-04-21T13:07:25+04:00 21 апреля 2021, 14:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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