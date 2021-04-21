В общественных местах выявлены больные коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля задержали в общественных местах девять активных больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

С ними провели разъяснительную беседу и вернули больных домой с соблюдением медицинских процедур, а также проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

«Еще раз просим граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — заявили в министерстве.