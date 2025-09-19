Министерство внутренних дел Франции поручило мэрам всех регионов страны на следующей неделе не вывешивать флаг Палестины на общественных зданиях.

Как сообщают французские СМИ, причиной этого является то, что на следующей неделе Франция признает Палестину государством на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и при этом страна стремится сохранить нейтралитет.

«Нейтралитет в сфере государственной службы запрещает такую демонстрацию. Если какой-либо мэр примет решение о вывешивании флагов Палестины, это решение должно решаться в суде», — заявило министерство внутренних дел.