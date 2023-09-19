Министр внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер (СДПГ) во вторник заявила о запрете и роспуске неонацистского объединения Hammerskins Deutschland. С утра полиция начала исполнять принятое распоряжение и провела обыски у 28 подозреваемых лидеров группировки, конфисковав её имущество. МВД также запретило связанный с группировкой клуб Crew 38.

Запрет Hammerskins Deutschland был обоснован тем, что члены объединения «нарушают конституционный порядок» и «идею взаимопонимания народов». Группировка активно пропагандирует расистские и нацистские идеи. Ведомство по охране конституции ФРГ отмечает, что Hammerskins «ориентирована на насилие».

Ненси Фэзер назвала запрет «решительным ударом, нанесенным организованному правому экстремизму». Министр подчеркнула, что это ясный сигнал против расизма и антисемитизма. По словам Фэзер, правый экстремизм остается самым большой угрозой демократии в Германии. Под запрет попали все символы группировок Hammerskins и Crew 38, например, эмблема с двумя скрещенными молотками. За их использование в общественных местах отныне будет грозить штраф. (svoboda.org)