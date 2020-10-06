В Нью-Йорке сотни школ закрылись из-за коронавируса

В Нью-Йорке сотни школ закрылись из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что школы не будут работать минимум две недели в тех районах, где резко увеличилось число заражений коронавирусом. Также власти могут запретить работу компаний в этих зонах.

«Сейчас наступил критический момент в нашей борьбе с коронавирусом. Мы должны быть жесткими», — приводятся слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 7 694 213, выздоровели 4 910 982, погибли 215 307 человек.

| 2020-10-06T23:29:24+04:00 6 октября 2020, 23:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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