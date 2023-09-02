В Нью-Йорке дали «зеленый свет» азану. Ранее для трансляции призыва к всеобщей молитве мусульман требовалось получить разрешение.

Как передает ТАСС, в городе больше не нужно будет получать особые разрешения для того, чтобы транслировать азан.

«Сегодня мы сокращаем бюрократическую волокиту и четко заявляем: если вы представляете мечеть или молитвенный дом любого рода, вам не нужно подавать заявление на получение разрешения, чтобы усилить ваш призыв к пятничной молитве», — отметил мэр города Эрик Адамс.

Призывы на молитву мечети смогут транслировать с 12.30 до 13.30, а также ежевечерне в течение священного мусульманского месяца Рамазан.

Отметим, что Нью-Йорк — город, в котором в США проживает наибольшее число мусульман.