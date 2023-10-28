В Нью-Йорке полиция задержала несколько сот участников акции протеста против израильских авиаударов по сектору Газа, которая была организована нью-йоркской еврейской группой Jewish Voice for Peace («Еврейский голос за мир»). Полиция вечером в пятницу, 27 октября, сообщила о как минимум 200 задержаниях. В то же время организаторы акции, проходившей на центральном железнодорожном вокзале Нью-Йорка, сообщили о более чем 300 задержаниях.

На вокзале выстроились длинные ряды молодых людей в наручниках, на футболках которых было написано «Not in our name» («Не от нашего имени») и призывы к незамедлительному прекращению огня. Несколько тысяч участников акции заблокировали всю территорию вокзального холла. Сами организаторы назвали случившееся «крупнейшей акцией гражданского неповиновения в Нью-Йорке за последние 20 лет».

Раввины зажгли свечи к еврейской субботе, дав тем самым старт протестной акции. «Шаббат — обычно день отдыха, но мы не можем себе позволить себе отдыхать, пока от нашего имени творится геноцид. Жизни палестинцев и израильтян тесно переплетены, и безопасность для всех может быть достигнута лишь путем справедливости, равноправия и свободы», — говорится в заявлении раввина Мей Йе. (DW)