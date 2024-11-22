В Новой Зеландии фиксируется начало эпидемии коклюша, сообщило 22 ноября министерство здравоохранения страны.

«В настоящее время Новая Зеландия находится на ранних стадиях эпидемии коклюша, и сейчас принимаются скоординированные на национальном уровне ответные меры. <…> Число случаев заболевания по всей стране стабильно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии», — говорится в релизе на сайте ведомства.

За четыре недели — с 19 октября по 15 ноября — в стране выявили 263 новых случая заражения коклюшем, что стало наиболее высоким показателем за 2024 год. Предыдущие вспышки наблюдались в мае, июне и июле, повторный рост заболеваемости начался в сентябре.

Главной проблемой в текущей ситуации представители ведомства назвали риск тяжелого течения заболевания у детей, которые либо слишком малы для вакцинации, либо прививки которых откладываются. В связи с этим медики указали на важность своевременной вакцинации детей и беременных женщин.