Одесса и Одесская область в ночь на 4 апреля подверглись удару российских беспилотников. В городе сработали системы ПВО, сообщают местные власти. После взрывов в одном из районов Одессы начался пожар. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов.

Как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, из 17 дронов-камикадзе, атаковавших Одессу этой ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили 14.

По его информации, один из дронов попал по предприятию в Одесской области, в результате чего начался пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.