В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии. Об этом сообщил в воскресенье глава государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга.

«Судно со 100 пассажирами на борту опрокинулось вечером 8 мая, когда до пристани оставалось 50 м, — цитирует его нигерийская газета Premium Times. — Утонули 28 человек, их тела извлечены из воды. Спасены 65 пассажиров судна, еще семеро числятся пропавшими без вести».

Ахмед Инга сообщил, что власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

| 2021-05-09T22:30:26+04:00 9 мая 2021, 22:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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