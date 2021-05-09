В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии. Об этом сообщил в воскресенье глава государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга.

«Судно со 100 пассажирами на борту опрокинулось вечером 8 мая, когда до пристани оставалось 50 м, — цитирует его нигерийская газета Premium Times. — Утонули 28 человек, их тела извлечены из воды. Спасены 65 пассажиров судна, еще семеро числятся пропавшими без вести».

Ахмед Инга сообщил, что власти начали расследование обстоятельств произошедшего.