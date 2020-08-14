«В некоторых регионах инциденты, связанные с совращением несовершеннолетних, происходят аномально часто»

Развратные действия в отношении несовершеннолетних – преступление, за которое следует наказывать по всей строгости закона. Но нередко жертвы не обращаются в правоохранительные органы, боясь огласки и считая то, что с ними случилось позором для семьи. Иногда в обществе осуждают жертву, а не насильника, хотя в последнее время ситуация меняется к лучшему.

Но даже когда дело становится достоянием общественности и доходит до суда, приговор порой бывает слишком мягким. Так, наделало много шума недавнее дело. Районный суд приговорил учителя из Лерикского района, вступившего в половую связь со своей пятнадцатилетней ученицей, в результате которой она забеременела, лишь к году тюрьмы. Гособвинитель, не согласный с вердиктом, подал протест в уголовную коллегию Ширванского апелляционного суда.

Глава правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов прокомментировал «Зеркало» данную ситуацию.

– Чем мог быть обусловлен столь мягкий приговор суда?



– Это известная история, которая открылась в апреле этого года благодаря тому, что мать ученицы заметила ее уже заметную (на пятом месяце) беременность. Помимо того, что соблазнитель был учителем девочки, он также приходится ей родственником (троюродным дядей).

В некоторых регионах Азербайджана половые связи с несовершеннолетними и «детские» браки освящены местной традицией. По этой причине, девушки уходят из старших классов школы, чтобы ожидать сосватанного ей родителями жениха. Так поступила и лерикская школьница, покинув среднюю школу после 9-го класса. Судя по ее дальнейшему поведению, она сочла себя готовой для взрослой жизни и согласилась отдаться дяде в поле около села. Следствие установило, что в дальнейшем она тайком неоднократно встречалась со своим уже бывшим учителем и добровольно занималась с ним сексом.

С точки зрения права, тут важно отметить отсутствие того насилия, о котором вначале поспешили сообщить СМИ, и которое влечет намного более тяжкое наказание. Более того, заявление поступило не от потерпевшей, а от ее матери.

Однако и при таком раскладе, наказание возможно на основании факта несовершеннолетия сексуальной партнерши: за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней (ст. 153.1 УК АР) и за половое сношение с несовершеннолетней (ст. 152.1 УК АР). За разврат положен срок до 2 лет, за половое сношение — до 3 лет, причем менее строгое наказание может поглощаться более строгим, а суммарный срок по совокупности не может превышать наиболее тяжкого наказания.

Таким образом, максимальное наказание учителя в принципе не может превышать 3 лет, а минимальное начинается с 3 месяцев. А если есть какие-то смягчающие вину обстоятельства, то по верхнему пределу срок не дадут.

– Как часто в стране имеют место факты совращения несовершеннолетних, и можно ли их снизить их количество за счет превентивных мер?

– Есть регионы, где такие инциденты происходят аномально часто. О причине я уже сказал — традиции. Определенный процент наших граждан не воспринимает всерьез многие накладываемые законом запреты, в том числе запрет на ранние браки и педофилию, и старается их обходить. Кое-кто на этом зарабатывает: полиция, которая в упор не видит и не преследует педофилов; муллы, которые «регистрируют» религиозные браки; врачи, не бьющие тревогу при виде несовершеннолетних рожениц; работники ЗАГС, регистрирующие таких новорожденных; судьи, назначающие мягкие наказания педофилам; органы Госкомстата, дающие неполную или запутанную статистику по педофилии и ранним бракам, и т.д.

Отмечу еще и то, что беременность женщины в результате криминальных половых сношений нигде в законе явно не рассматривается как отягчающее вину обстоятельство. Если изнасиловали уже беременную женщину — это отягчает вину, если же женщина забеременела в результате изнасилования — нужно еще доказать в суде: то ли это «тяжкое последствие», то ли «счастливый» пролог для свадьбы.

Положение бы изменилось, если бы наша страна ратифицировала Стамбульскую конвенцию (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием), которую на сегодня Грузия ратифицировала, а Армения подписала. Статья 12.5 этой Конвенции требует от стран-участниц, «чтобы культура, обычаи, религия, традиции и так называемые «соображения чести» не рассматривались в качестве оправдания каких-либо актов насилия», подпадающих под сферу действия Конвенции. У нас же зачастую традициями оправдывают самые дремучие и вредные для здоровья женщин насильственные действия: похищения невест, ранние браки, выкупы невест (калым), прекращение школьного образования после получения девочкой базовых знаний (9 классов) и т.д.