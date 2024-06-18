Обнародован прогноз погоды на 19 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится утром и днем.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 45-55%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами ливни, молнии, град. В некоторых районах временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.