В Нацразведке США заявили, что в Конгрессе пытаются раздуть угрозу со стороны России

Некоторые члены Конгресса намеренно пытаются создать у американской общественности ложное впечатление, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности США, чем Китай. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф.

Его попросили прокомментировать решение прекратить устные брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса. «Через несколько минут после окончания одного такого брифинга ряд членов Конгресса вышли к представителям различных СМИ и «слили» им засекреченную информацию в политических целях», — ответил Рэтклифф. По его убеждению, политическая цель заключалась в том, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — продолжал глава Национальной разведки США. «Говорящие иначе просто политизируют разведку в своих собственных целях», — указал он.