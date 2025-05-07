Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет «угрозу для всей Европы» и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для «поддержки военных усилий». Ее слова приводит РИА Новости.

«Россия представляет собой постоянную угрозу для всей Европы. Поэтому Украина должна быть достаточно сильной, чтобы сдержать любое будущее нападение», — сказала фон дер Ляйен с трибуны Европарламента.

Она напомнила, что Европа уже поддержала Киев, направив €50 млрд военной помощи. Теперь, по мнению главы ЕК, Евросоюз должен разместить заказы непосредственно в оборонной промышленности Украины.