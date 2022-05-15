Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
«Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО, мы работаем с ними по разным направлениям… Они уже вносят вклад в евроатлантическую безопасность», — сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома, поэтому представлять его на неформальной встрече поручено заместителю.