В НАТО заявили об ответе на размещение Россией «Искандеров» с новой ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен в этом году отреагировать на размещение Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M729 (по классификации НАТО SSC-8). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA.

По его словам, размещение крылатых ракет SSC-8 является нарушением со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он также подчеркнул, что ответ альянса будет иметь оборонительный и соразмерный характер. Столтенберг также добавил, что министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы.

При этом генсек сказал, что НАТО не намерена размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования, отметив необходимость усиления контроля над вооружениями.

| 2020-01-13T16:35:32+00:00 13 января 2020, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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