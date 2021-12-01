Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов об Украине, призвал различать членов альянса и его партнеров.
«Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы. — Прим. ред.) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.
Столтенберг уточнил, что участники заседания обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали избегать эскалации.