Президент США Дональд Трамп выразил готовность во время разговора с европейскими лидерами 13 августа обеспечить гарантии безопасности для Украины, но только если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп заявил, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, но с соблюдением некоторых условий.

При этом, как сообщил один из источников, американский президент не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности, и обсудил только «более широкую концепцию».