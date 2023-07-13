Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что не возражает касательно обсуждения гарантий безопасности Украины.

»Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что обсуждение может состояться при условии соблюдения гарантий безопасности Российской Федерации.

Он отметил, что все государства имеют право на обеспечение своей безопасности, но это не должно привести к ухудшению безопасности других стран.