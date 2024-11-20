Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

В то же время в материале отмечается, что российский лидер исключает возможность территориальных уступок, а также настаивает о невозможности вступления Украины в НАТО или присутствия войск Североатлантического альянса на территории республики.

Reuters со ссылкой на пятерых действующих и бывших российских чиновников пишет, что Москва может согласиться на заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, а переговоры могут вестись по точному определению границ новых регионов России. Собеседники агентства утверждают, что Кремль может согласиться на небольшие территориальные уступки, однако никаких подтверждений этому нет.

Источники Reuters указывают, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но настаивают на невступлении страны в НАТО. Кремль также может потребовать ограничить численность ВСУ и прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

По данным официальных лиц РФ, говоривших с агентством, документ о прекращении огня может выглядеть как проект на основе Стамбульских соглашений.