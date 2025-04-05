Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы договориться об отмене пошлин на импорт. Об этом в субботу, 5 апреля, со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника сообщает американский информационный портал Axios.

По данным издания, визит Нетаньяху в Вашингтон может состояться уже в понедельник, 7 апреля. Ожидается, что помимо введенных США пошлин на израильский импорт, лидеры обсудят ситуацию в секторе Газа и ядерную сделку между США и Ираном.

То, что израильский премьер вскоре прибудет в Соединенные Штаты, накануне подтвердил и сам Дональд Трамп. В пятницу, 4 апреля, он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном и Нетаньяху, который на тот момент находился с визитом в Будапеште, несмотря на выданный на его арест ордер Международного уголовного суда (МУС). Лидеры обсудили выход Венгрии из МУС и коснулись темы тарифов. После этого Трамп предложил Нетаньяху обсудить тему лично, но точную дату не назначил. (dw)