Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует вылететь 27 июля в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Об этом сам премьер сообщил в начале еженедельного заседания израильского правительства.

«Завтра (27 июля — ред.) я отправлюсь в Вашингтон, чтобы по приглашению Трампа встретиться с ним, а затем принять участие в похоронной церемонии сенатора Грэма. Я обсужу с президентом Трампом все вопросы повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана», — сказал Нетаньяху.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.