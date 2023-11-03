На заседании Совета по иностранным делам Европейского союза будет обсуждаться текущая ситуация вокруг Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, заседание, намеченное на 13 ноября, пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля.

Министры иностранных дел ЕС обсудят на заседании российско-украинский конфликт, последние события вокруг Азербайджана и Армении.

А 14 ноября министры обменяются мнениями об Израиле, ситуации в регионе и текущих вопросах, а также о поддержке ЕС Украины.