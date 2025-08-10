Усилия президента США Дональда Трампа «по прекращению убийств в Украине» и развязанной РФ войны приветствуют в Европе, но только сочетание дипломатии, военной поддержки Киева и давления на Москву позволит достичь прочного и справедливого мира. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров стран Европы, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии в воскресенье, 10 августа.

Свои подписи под заявлением поставили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, главы правительств Италии и Польши Джорджа Мелони и Дональд Туск, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Все они выразили готовность поддержать «работу» по достижению мира в Украине, но при этом повторили — решение должно защищать интересы безопасности Украины и Европы.

«Мы согласны с тем, что эти жизненно важные интересы включают необходимость прочных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Украина должна свободно выбирать свою судьбу. Конструктивные переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — заявили партнеры Киева.

Авторы обращения также напомнили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушает Устав ООН и ряда других международных договоренностей. Лидеры Европы повторили — переговоры о мире в Украине не могут вестись без самой Украины. «Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — подчеркивается в заявлении.

На фоне обсуждения запланированной встречи Путина и Трампа президент Украины затронул тему переговоров с РФ в очередном своем видеообращении. По словам Зеленского, опыт отношений с Москвой показывает, что ее требования исполнять нельзя — это лишь раззадоривает Путина.

«Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах — это привело к полномасштабной войне и оккупации других частей Украины», — заявил Зеленский.

В то же время, отметил украинский лидер, Путин «боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них». Однако глава Кремля «пытается продать остановку смертей максимально дорого», требуя взамен легализовать оккупацию захваченных регионов Украины. Киев не допустит очередной попытки РФ разделить страну, указал президент Украины. (DW)

image
(Пока оценок нет)