Усилия президента США Дональда Трампа «по прекращению убийств в Украине» и развязанной РФ войны приветствуют в Европе, но только сочетание дипломатии, военной поддержки Киева и давления на Москву позволит достичь прочного и справедливого мира. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров стран Европы, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии в воскресенье, 10 августа.

Свои подписи под заявлением поставили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, главы правительств Италии и Польши Джорджа Мелони и Дональд Туск, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Все они выразили готовность поддержать «работу» по достижению мира в Украине, но при этом повторили — решение должно защищать интересы безопасности Украины и Европы.

«Мы согласны с тем, что эти жизненно важные интересы включают необходимость прочных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Украина должна свободно выбирать свою судьбу. Конструктивные переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — заявили партнеры Киева.

Авторы обращения также напомнили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушает Устав ООН и ряда других международных договоренностей. Лидеры Европы повторили — переговоры о мире в Украине не могут вестись без самой Украины. «Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — подчеркивается в заявлении.

На фоне обсуждения запланированной встречи Путина и Трампа президент Украины затронул тему переговоров с РФ в очередном своем видеообращении. По словам Зеленского, опыт отношений с Москвой показывает, что ее требования исполнять нельзя — это лишь раззадоривает Путина.

«Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах — это привело к полномасштабной войне и оккупации других частей Украины», — заявил Зеленский.

В то же время, отметил украинский лидер, Путин «боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них». Однако глава Кремля «пытается продать остановку смертей максимально дорого», требуя взамен легализовать оккупацию захваченных регионов Украины. Киев не допустит очередной попытки РФ разделить страну, указал президент Украины. (DW)