Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Данией. Об этом сообщила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен, информирует dr.dk.

По словам Фредериксен, согласно документу, Дания гарантирует поддержку Украине на следующие десять лет. «Если мы не устоим вместе, Европа потенциально не выстоит», — отметила глава датского правительства.

«Время не играет на руку Украине. Главное — это действия на поле боя. Поэтому Дания обещает оказывать помощь до тех пор, пока это будет необходимо», — объявила Фредериксен.

Министр также призвала глав европейских стран к более активной поддержке Украины по случаю приближающейся второй годовщины российского вторжения.