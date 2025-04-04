Россия может согласиться на некоторые гарантии для Украины, заявил находящийся в США гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, переговоры в Вашингтоне, на которые его отправил Владимир Путин, дали определенный «положительный результат».

«Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемы», – сказал Дмитриев в интервью Fox News, не уточнив, впрочем, какие именно. При этом вступление Украины в НАТО он назвал «совершенно невозможным».

Слова о потенциальных гарантиях безопасности для Украины – первое подобное заявление со стороны представителей Кремля. Путин не раз говорил, что мир в Украине возможен только после ее «демилитаризации», а министр иностранных дел Сергей Лавров «категорически» отвергал возможность присутствия в стране войск из стран НАТО, даже если они будут действовать не под эгидой альянса. Киев же настаивает, что не согласится на заключение мирного соглашения без гарантий безопасности в виде присутствия западных войск, которые помогут предотвратить повторную агрессию России. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не России решать, какие войска будут находиться на территории суверенной Украины.

В качестве доверенного лица Путина Дмитриев в течение двух дней вел в Вашингтоне переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. В марте Уиткофф прилетал в Москву для обсуждения украинской ситуации с Путиным, после чего фактически заговорил голосом российской пропаганды.