Украина имеет право на самооборону, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам Совета Россия – НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Украина — суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина — не угроза для России», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что Украина не является угрозой для РФ, так как Россия — это мощная ядерная держава с самой большой территорией.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и союзники по НАТО готовы оказывать поддержку Киеву.