Россия не отводит войска, а лишь перегруппировывает их с целью установления полного контроля над Донбассом и создания «сухопутного моста» в оккупированный Крым. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД стран — членов НАТО, намеченной на 6-7 апреля.

Глава блока также осудил убийство мирных жителей в украинском городе Буча. «Кадры с убитыми мирными жителями в Буче отображают жестокость, с которой Европа не сталкивалась на протяжении десятилетий», — сказал Столтенберг.

Столтенберг напомнил, что атаки на мирных жителей и их убийство классифицируются как военное преступление.

Генсек предупредил, что по мере вхождения ВСУ в районы, оставленные российскими войсками, будет появляться еще больше примеров военных преступлений.

«Все факты должны быть раскрыты, а виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Столтенберг.