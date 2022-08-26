Военный комитет Североатлантического альянса соберется 16-18 сентября в Таллине — впервые с участием Швеции и Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Во время конференции Военного комитета НАТО начальники штабов обсудят военно-стратегические разработки Североатлантического союза. Они будут касаться выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в отношении потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союз», — говорится в заявлении.

Кроме того, главнокомандующие обсудят текущие операции НАТО, включая миссию альянса в Ираке и Косово.

Впервые на встречу пригласят представителей Швеции и Финляндии.

Военный комитет НАТО собирается два раза в год в штаб-квартире в Брюсселе и один раз в одной из стран альянса.