В Таллине (Эстония) проходит международный турнир по художественной гимнастике «Tallin Open» с участием азербайджанских спортсменок.

Как передает azerisport.com, в соревновании среди взрослых в финал пробились Илона Зейналова (обруч и мяч), Алина Мамедова (обруч) и Мадина Дамирова (мяч), а среди молодежи – Говхар Ибрагимова (обруч и булавы), Илаха Бахадырова (мяч) и Шамс Гусейнова, которая в итоге стала первой в многоборье.

Кроме этого, София Мамедова (обруч, мяч, лента) смогла выйти в финал другого международного турнира «36th Mtm Narodni Dom Ljubljana», проходящего в Любляне (Словения).