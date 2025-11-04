Президент России Владимир Путин не смог достичь своих целей в Украине, более того, эта война стала его стратегическим провалом, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью «Би-би-си». Он напомнил, что вторжение в Украину в 2022 году привело к расширению Североатлантического альянса: в блок вступила Финляндия, имеющая 1300 км сухопутной границы с Россией, и Швеция, обладающая выходом в Балтийское море. При этом Путин, объявляя о начале «спецоперации», говорил, что не допустит приближения «военной машины НАТО» к российским рубежам.

Также не оправдался расчет Кремля на смещение президента Украины Владимира Зеленского, отметил Каво Драгоне. По его мнению, Путину уже не удастся взять эту страну под контроль. «Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси», — подчеркнул адмирал. В то же время европейские страны «проснулись» и начали более ответственно относиться к собственной обороне, решив увеличить соответствующие расходы до 5% ВВП. Более того, они продолжают вооружать Украину, которую Кремль собирался «демилитаризовать». По мнению Каво Драгоне, все это говорит о «стратегическом поражении» развязавшего войну Путина, несмотря на «медленные и незначительные успехи» России на фронте, которые достаются ценой высоких потерь.