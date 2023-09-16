Новым председателем военного комитета НАТО избрали начальника Главного штаба Вооруженных сил Италии Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне», — отмечается в заявлении, передает РБК.

В НАТО объяснили такое решение необходимостью преемственности руководства «в нестабильном климате безопасности на фоне самого активного укрепления коллективной обороны альянса со времен холодной войны». В блоке отметили, что принятые условия позволят адмиралу Драгоне оставаться на посту начальника Главного штаба ВС Италии до ноября 2024 года.