Одиозный экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в «измене» и заявил, что тот «заслуживает казни».

Как пишет CBS News, генерал в ответ на эти заявления объявил, что «примет меры» для обеспечения безопасности своей семьи.

На прошлой неделе Трамп обвинил Милли в тайных переговорах с Китаем за его спиной. В своей социальной сети Truth Social экс-президент также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана.

«На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мышлении президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в былые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами», — написал Трамп.

В то же время Милли подчеркнул, что он является солдатом и готов умереть за Конституцию США. В ответ на агрессивные заявления Трампа генерал пообещал, что «примет соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи».

«Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции», — сказал военачальник.

Что касается контактов с Китаем, он добавил, что у них не было ничего неуместного или предательского. (unian.net)