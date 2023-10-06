6 октября в Баку состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Комиссии с иранской стороны Мехрдада Безрпаша.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

Стороны выразили удовлетворение проведением сегодня в поселке Агбенд Зангиланского района церемонии закладки фундамента, началом строительства новых железнодорожных путей и мостов и обсуждением планов их строительства.

На встрече с участием делегаций двух стран были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области транспорта и коммуникаций, использования энергетических и водных ресурсов между Азербайджаном и Ираном.

Отметив важность повышения транзитной привлекательности региона, стороны подчеркнули необходимость принятия неотложных мер в связи со строительством подъездных путей к мосту через реку Астара, являющемуся важным компонентом коридора «Север-Юг», и создания погранично-таможенной инфраструктуры.

В то же время правительственным учреждениям были даны соответствующие поручения по скорейшему завершению строительства астаринского грузового терминала.

На встрече также была отмечена важность ускорения работ с целью скорейшего завершения проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин», «Девичья башня» и «Ордубад-Маразад».

По итогам переговоров между двумя странами были подписаны следующие документы:

— Протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии и железнодорожных мостов между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран;

— Протокол встречи сопредседателей совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз на пунктах пропуска азербайджано-иранской государственной границы Агбенд (Азербайджанская Республика) — Келала (Исламская Республика Иран).