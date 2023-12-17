Приостановлено движение поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Баку.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Данная мера была принята из-за падения после обрыва 6-киловольтной воздушной линии ОАО «Азеришыг» на электрический кабель, питающий железнодорожную линию.

ЧП произошло на участке Пиршаги-Забрат, из-за чего движение поездов в этом направлении было приостановлено до устранения последствий аварии.

«Поезд, который должен был отправиться со станции Сумгайыт в 18:12, из-за инцидента был переведен на направление Сумгайыт-Хырдалан-Баку с опозданием на 20 минут», — добавили в пресс-службе.