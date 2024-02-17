17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкеном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя главу государства, Энтони Блинкен сказал: Добрый день, господин Президент. Очень высоко ценю возможность встретиться с Президентом Алиевым. В последние несколько лет у нас было много возможностей для встреч и бесед. Считаю, что нынешний отрезок времени очень важен с точки зрения того, что Азербайджан принял на себя руководство СОР. Мы активно поддерживаем этот вопрос, намерены сделать все возможное для успешного проведения данного мероприятия, а также для обеспечения устойчивого и достойного мира между Азербайджаном и Арменией. США проделали и будут продолжать полезную работу в этом направлении. Есть много тем, которые необходимо обсудить. Господин Президент, благодарю за то, что уделили сегодня время для встречи с нами.

Президент Ильхам Алиев сказал: Благодарю, господин государственный секретарь. Как отметили и вы, СОР29 — важная часть нашей двусторонней повестки дня. Это расширяет темы, стоящие на нашей повестке дня, и в текущем году мы надеемся на поддержку вашего правительства в связи со всеми нашими инициативами. Как отметил господин государственный секретарь, в нашей повестке дня есть еще один вопрос. Это – региональная ситуация на Кавказе, в частности, перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан привержен мирному процессу, и заключение мирного соглашения в кратчайший срок отвечает нашим национальным интересам. Выражаю Соединенным Штатам Америки и особенно господину государственному секретарю признательность за прилагаемые усилия в этом направлении.

Х Х Х

Отметив на встрече, что они очень высоко оценивают двусторонние связи с Азербайджаном, Энтони Блинкен подчеркнул, что имеются хорошие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами.

Заявив, что Азербайджан высоко оценивает двустороннюю повестку дня с США, глава государства Ильхам Алиев в свою очередь сказал, что есть благоприятные возможности для расширения партнерства между нашими странами.

Госсекретарь США передал поздравления по случаю проведения СОР29 в Азербайджане, отметил, что США также готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в рамках СОР и поддержке нашей страны в этом деле.

Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что СОР29 открывает прекрасные возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и США и совместной работы в этом направлении.

Глава государства сказал, что наша страна поддерживает нормализацию отношений и мирную повестку дня с Арменией, сообщил о двусторонней встрече, проведенной с премьер-министром Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, и расценил как позитивный шаг достижение договоренностей о проведении переговоров по мирному соглашению и встреч по делимитации границ.

Подчеркнув, что мир в регионе де-факто уже установился, Президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджано-американские двусторонние отношения должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональных связях, вопросах транспорта, Среднем коридоре, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.