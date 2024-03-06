6 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает Report, сначала Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сделали совместное фото.

Приветствуя участников встречи, Президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый Михаил Владимирович.

Уважаемые гости.

Добро пожаловать. Рад снова вас видеть в Азербайджане. Я знаю, что вчера прошла очень плодотворная встреча с вашим коллегой. Он мне с утра докладывал о хороших результатах, о наших будущих планах. Год мы закончили успешно. Двустороннее взаимодействие развивается так, как было задумано. Чуть более двух лет мы уже сотрудничаем в рамках союзнического взаимодействия, и все те задачи, которые ставились в плане укрепления сотрудничества, успешно выполняются.

Что касается торгово-экономической сферы, также считаю, что результаты вполне удовлетворительные, рост более 17 процентов. Думаю, что хороший показатель. Мы уже приближаемся к отметке 4,5 миллиарда долларов. Но естественно, что это не предел. Уверен, что в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита, в следующем году, да и в этом году, по итогам этого года, мы увидим еще больший рост взаимной торговли.

Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и все это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере.

По сельскому хозяйству — я смотрел материалы перед вашим визитом — мы друг друга дополняем. То, что нам нужно, мы приобретаем у вас и в обратном направлении. Также рады тому, что значительный рост поставок азербайджанской сельхозпродукции на российский рынок, как мы и договаривались, продолжается успешно.

И, конечно же, транспортно-логистическая сфера, о которой вчера вы много говорили, и были подписаны соответствующие документы. Здесь мы тоже видим рост и транзитных перевозок, и двусторонних грузоперевозок. Международный транспортный коридор Север-Юг – проект, который объединяет наши страны. И мы находимся, как вы знаете, в активном взаимодействии в плане реализации всех необходимых вопросов. На азербайджанской территории, да и на российской территории инфраструктура существует, как мы знаем. Единственно, она нуждается в модернизации с тем, чтобы было возможно транспортировать объемы грузов больше, чем запланировано.

Ну и, конечно же, гуманитарная сфера. Здесь я думаю, что отношения между Россией и Азербайджаном могут быть примером отношений между двумя соседними дружественными государствами. В 26 азербайджанских вузах осуществляется преподавание на русском языке, более 16 тысяч студентов, граждан Азербайджана обучаются на русском языке. 324 средние школы — также обучение на русском языке. Мы сохранили все то доброе, что объединяло наши народы на протяжении десятилетий, и независимо от общественно-политической формации, в которой мы взаимодействовали, дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. А сегодня, когда межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию, естественно, это также поддерживается и общественностью наших стран. Так что я уверен, что, как и прошлый год, этот год мы завершим с хорошими результатами. Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов, а также является важным фактором региональной стабильности и безопасности.

Еще раз приветствую вас и уже должен пожелать счастливого пути, потому что ваш визит заканчивается. Но и, конечно, считаю, что было бы полезным вот такого рода регулярные встречи на уровне глав правительств осуществлять по примеру регулярных встреч глав государств.

Х Х Х

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сказал:

— Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые друзья.

В первую очередь хочу от всей души поздравить Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Азербайджана, которые состоялись 7 февраля. Это — высокая оценка азербайджанским народом всех тех усилий и свершений, которые под Вашим руководством делаются в Вашей стране. И конечно, пользуясь случаем, хочу передать наилучшие, добрые пожелания Президента России Владимира Владимировича Путина.

Мы с уважаемым главой правительства Азербайджана Али Идаятовичем Асадовым в постоянном контакте и встречи проводим регулярно. Совсем недавно, в декабре, мы встречались в Москве на Форуме Содружества Независимых Государств, и до этого в Сочи встречались. Был мой визит, мне кажется, совсем недавно в Азербайджан. Но хочу Вас заверить, что абсолютно все те решения, которые есть между руководителями наших государств, они на постоянном контроле, на исполнении наших правительств.

Обсуждали вчера широкую двустороннюю повестку. Вы упомянули несколько направлений, в промышленности все больше и больше есть проектов. Мы думаем также о совместном проекте в области транспортного машиностроения. Есть также перспективные направления взаимных крупных технологических, инновационных проектов. Работаем по сельскому хозяйству. Вы сказали о дополнении. Также есть у нас ряд вопросов по фармацевтике. И вчера договорились об усилении здесь работ. Собственно говоря, вся палитра наших взаимных проектов на сегодняшний день на нашем контроле. И об этом свидетельствуют цифры взаимного торгового-экономического оборота. Вы сказали о росте в 17 процентов. Так это и есть.

Хочу также сказать, что в пять раз выросли провозные мощности на наших пунктах пропуска. Это тоже большая системная работа, которая совместно с уважаемыми коллегами из Азербайджана велась нашим Министерством транспорта. Мы продолжаем также здесь все соответствующие проекты по логистике. Вы сказали о коридоре Север-Юг. Действительно, 30 млн тонн — это серьезный объем, и, конечно, предстоит многое сделать, чтобы на участках не осталось узких мест.

Хочу также сказать, что мы с огромным уважением провели памятное мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Вашего отца, уважаемого Гейдара Алиевича Алиева. В России его помнят, чтут память о нем.

По культурному обмену, по вопросам, связанным с взаимодействием, здесь есть очень много проектов, идей. Я сегодня побывал в Русском драматическом театре, где рассказали о взаимодействии в области культуры. Мы договорились о расширении наших контактов, в том числе и с Министерством культуры Азербайджана. Работаем над Дорожной картой проведения большого количества мероприятий. Ну, и конечно, будем рады видеть уважаемых деятелей культуры и искусства Азербайджана в России, в Москве.

Спасибо Вам и коллегам за теплый, традиционно радушный прием, который был оказан российской делегации.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Глава государства поблагодарил за искренние и добрые пожелания Президента России, попросил передать и его добрые пожелания Владимиру Путину.