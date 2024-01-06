Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Стамбуле урегулирование в Газе и заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД по итогам почти двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми для прессы дверями во дворце Вахдеттин.

«На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», – говорится в сообщении.

Ожидается, что после этой встречи состоится прием главы Госдепартамента США президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Блинкен прибыл в Турцию вечером 5 января. Вслед за Турцией он посетит Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.