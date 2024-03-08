Министр иностранных дел Хакан Фидан, встретившийся со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в рамках заседания Стратегического механизма в США, подчеркнул, что ситуация в Газе тяжелая и необходимы срочные меры, чтобы облегчить страдания невинных людей.

Министр иностранных дел Фидан и сопровождающая его делегация в рамках заседания Стратегического механизма встретились со своим американским коллегой Блинкеном в Вашингтоне.

Он сообщил, что они проводят седьмую по счету стратегическую встречу, первая их которых состоялась в 2021 году. По его словам, в этом контексте они проведут переговоры по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, региональное сотрудничество, региональные проблемы, торговля и энергетика между двумя странами.

Отметив, что многие важные региональные события происходят в одно и то же время, особенно израильская резня в Газе, глава МИД Турции сказал: «Тяжелая ситуация в Газе требует от нас срочного решения этого вопроса. Международное сообщество не может остановить страдания невинных людей. Люди в Газе остро нуждаются в гуманитарной помощи».

Министр Фидан подчеркнул необходимость серьезного сотрудничества с США и другими странами для обеспечения прекращения огня в Газе и бесперебойного предоставления гуманитарной помощи.

Добавив, что в ходе встречи будут обсуждаться многие региональные вопросы, такие как Украина и безопасность Черного моря, Фидан сказал, что также будет обсуждаться текущая ситуация в НАТО после вступления Швеции. (Агентство Анадолу)