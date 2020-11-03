В Москве все еще не видят военного решения конфликта в Карабахе

Есть определенные наработки по решению конфликта в Нагорном Карабахе, сделанные в рамках Минской группы ОБСЕ, разговор сейчас идёт именно об этом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование в Карабахе. «Мы однозначно исходим из того, что военного решения этого конфликта быть не может, решение должно быть политическое, всеобъемлющее решение с учётом интересов всех заинтересованных сторон», — отметил замглавы МИД РФ.

Он также сообщил, что пока преждевременно говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении.

«У нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Минской группы, о чем-то другом говорить преждевременно», — добавил Руденко.

По его словам, Москва в целом «предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе». (РИА Новости)