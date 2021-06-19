Предвыборный съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава государства, за эти годы «Единая Россия» успешно прошла этап становления и обрела многочисленных сторонников. Он подчеркнул, что в течение стольких лет быть самой крупной политической силой такой большой страны также означает и огромный груз ответственности.

Кроме того, Путин отметил, что стратегические цели и планы России озвучены в указах и конкретизированы в послании Федеральному собранию. И в их реализации участвуют все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. При этом «Единой России» как как партии большинства здесь принадлежит ведущая роль, сказал президент.

ХХ съезд партии «Единая Россия» проводится на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На съезде должны быть утверждены проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года (aif.ru).