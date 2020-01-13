В Москве подготовлен проект соглашения по прекращению огня в Ливии

По итогам переговоров по Ливии в Москве подготовлен проект соглашения по режиму прекращения огня в Ливии, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам переговоров по ливийскому урегулированию в Москве.

По словам главы турецкой дипломатии, представители Турции и России в течение дня прилагали усилия для достижения договоренности по прекращению огня в Ливии.

Чавушоглу сообщил, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халид аль-Мишри подписали проект соглашения, тогда как сторонники генерала Халифы Хафтара попросили время для ознакомления с проектом договора.

«Хафтар попросил время до утра 14 января. Если во вторник утром Хафтар подпишет соглашение, то стороны, заявившие о приверженности к режиму прекращения огня в Ливии, подтвердят свои обязательства документально. Мы будем стремится к активизации политического процесса в Ливии», — сказал турецкий министр.

Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары к взаимодействию с Москвой по вопросу достижения политического урегулирования в Ливии, в том числе в свете предстоящей конференции в Берлине и шагов под эгидой ООН.