В Москве отметили 78-летие со дня рождения Муслима Магомаева

В Москве отметили 78-летие со дня рождения легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Как сообщили # в пресс — службе Crocus Azerbaijan, в Вознесенском переулке традиционно собрались многочисленные поклонники творчества великого исполнителя, друзья и близкие, вдова Муслима Магометовича Тамара Синявская и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов.

Память Муслима Магомаева многонациональна. Выдающийся артист, один из лучших баритонов мира, он еще при жизни получил самую ценную награду – преданную любовь слушателей всего мира. В репертуаре маэстро более 600 произведений, но оценить весь вклад Муслима Маговетовича в искусство невозможно – наследие музыканта навеки останется бесценным даром последующим поколениям.