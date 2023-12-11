При поддержке Международного фонда азербайджанцев мира в Трускавце, в рамках азербайджано-украинской дружбы состоялся VI Международный конкурс вокалистов, посвященный памяти Муслима Магомаева.

Как сообщает #, этап предварительного отбора прошли профессиональные певцы из разных городов Украины и Китая.

Победительницей конкурса, на котором исполнялись оперные арии и эстрадные песни Муслима Магомаева, стала выпускница Одесской консерватории Инна Бобомуратова.

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский, принявший участие в церемонии награждения, выразил благодарность Международному фонду азербайджанцев мира, Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины и организатору мероприятия Азербайджанскому культурному центру имени Муслима Магомаева. В своем выступлении мэр также высоко оценил гуманитарную поддержку Азербайджана Украине в нынешних условиях.

«Культурный фронт не менее важен, чем гуманитарный и экономический фронт. На культурном фронте Азербайджан находится на одной волне с Украиной. Это признается на самом высоком политическом уровне», — отметил он.

В конкурсе приняли участие народный артист Украины Гурбан Аббасов и исполнительный директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов.

Напомним, что конкурс проходил с 8 по 10 декабря.