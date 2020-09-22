В Монреале полиция расследует попытку отправить конверт с рицином в Белый дом

Канадская полиция в понедельник провела операцию в пригороде Монреаля недалеко от главного аэропорта города в связи с отправкой в Белый дом конверта с рицином, сообщила в «Твиттере» Королевская канадская конная полиция.

В воскресенье власти арестовали подозреваемого в отправке смертельного яда в Белый дом. По словам одного из источников, речь идет о женщине с канадским гражданством.

По сообщению канадской полиции, операцией руководит специальная группа по химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым веществам. Дополнительные подробности не уточняются.

В субботу канадская полиция подтвердила, что письмо, по видимости , было отправлено из Канады, и сообщила, что получила запрос о помощи от ФБР.

Конверт был перехвачен в правительственном почтовом центре до доставки в Белый дом.

Рицин содержится в клещевине, но для превращения его в биологическое оружие необходимо сознательное действие. Рицин может вызвать смерть в течение 36-72 часов при воздействии вещества объемом с булавочную головку. Противоядия от него не существует. («Голос Америки»)