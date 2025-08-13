Шведская полиция расследует обстоятельства, при которых трансфер Виктора Дьекереша из «Спортинга» в «Арсенал» мог быть связан с покушением на стрельбу в районе Худдинге, пригороде Стокгольма.

Как передает İdman.biz со ссылкой на ETC, целью атаки стал родственник футбольного агента, участвовавшего в сделке. Было произведено два выстрела, но никто не пострадал.

Следствие считает, что инцидент мог быть связан с вымогательством крупной суммы, положенной агентству Hasan Cetinkaya Management в рамках трансфера. Переход Дьекереша за 64 миллиона фунтов стерлингов сопровождался затянувшимися переговорами, конфликтом со «Спортингом» и слухами о шантаже.

Ожидается, что шведский форвард официально дебютирует за «Арсенал» уже в это воскресенье в матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».