Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия предпримет попытку вмешаться в ход предстоящих 5 ноября в республике всеобщих местных выборов.

«К сожалению, я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы», — сказала она в эфире телеканала TV8. «Это происходит не только в нашей стране, но и в других странах, где более сильно государство», — утверждала молдавский лидер. «Мы готовимся к этому, все наши учреждения — ЦИК, Служба информация и безопасности и другие организации, которые отвечают за безопасность, — следят, чтобы не было подкупа избирателей, чтобы законодательство в части, касающейся финансирования партий и кампаний, было соблюдено», — сообщила она. Коснувшись темы вмешательства, Санду упомянула недавний арест полицией нескольких депутатов от оппозиционной партии «Возрождение», которых подозревают в незаконном получении финансовых средств для своей политической силы. (ТАСС)

